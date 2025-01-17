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梅迪維夫搶十敗給美國小將 爆冷止步澳網次輪

2025/01/17 03:06

〔中央社〕澳網男單第2輪賽事大爆冷門，去年摘下亞軍的俄羅斯名將梅迪維夫苦戰5盤至接近今天凌晨3時，最終不敵從會外賽打起的19歲美國小將勒納．田（Learner Tien）。

法新社報導，世界排名第5的梅迪維夫（Daniil Medvedev）昨天登場對上世界排名第121的勒納．田，比賽過程扣人心弦，兩人鏖戰4小時48小時後，終場勒納．田以6比3、7比6（7比4）、6比7（8比10）、1比6、7比6（10比7）取勝。

勒納．田賽後表示，「我當然希望不會打到第5盤搶十」，「但我真的很開心打贏了」。

勒納．田首輪與阿根廷選手卡拉貝利（Camilo Ugo Carabelli）大戰5盤後勝出，那是他第1次在大滿貫會內賽獲得勝利。

今天奪下生涯目前為止最大勝利後，勒納．田下一輪將對上世界排名69的法國選手穆特（Corentin Moutet）。

前球王梅迪維夫今天苦澀出局，過去4年他3度晉級澳網男單決賽皆屈居亞軍，包括去年敗給當今球王、義大利好手辛納（Jannik Sinner）。

在梅迪維夫的深夜大戰登場前，辛納昨天於拉佛球場（Rod Laver Arena）對決澳洲外卡選手斯庫爾凱特（Tristan Schoolkate）。

辛納首盤以4比6讓出，這是他最近14場比賽首次丟失1盤，但辛納隨即以6比4、6比1、6比3倒趕3盤，成功晉級第3輪，屆時他將對上美國選手希隆（Marcos Giron）。1140117

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