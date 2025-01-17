MLB》大都會簽回明星外野手溫克 美媒預期阿隆索掰了

紐約媒體認為，阿隆索應該不會和大都會續約。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會休賽季不斷補強，唯獨陣中明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）的續約一直沒有搞定，如今隨著球隊簽回溫克（Jesse Winker），讓紐約媒體預期，阿隆索離隊的機率大大增加。

紐約媒體《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）引述聯盟內部消息指出，大都會目前已經做好失去阿隆索的準備，阿隆索很可能與其他球隊簽約，儘管大都會上下都很喜歡阿隆索，但對於合約長度以及金額，兩方陣營都還有不小落差。

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馬提諾也指出，還沒有跡象阿隆索會和哪支球隊簽約，目前事情走向，大都會球團已經預期阿隆索會離隊了。馬提諾另外透露，大都會還計畫補強牛棚，例如終結者史考特（Tanner Scott）就在名單內。

至於如果失去阿隆索，新賽季大都會內野會如何安排？馬提諾表示，球團傾向內野年輕化、多功能，可能的一壘手人選是文托斯（Mark Vientos），另外春訓也會觀察貝堤（Brett Baty）、莫里西歐（Ronny Mauricio）、阿庫尼亞（Luisangel Acuña）等人。

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