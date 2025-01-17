MLB》道奇王牌親自招募？ 葛拉斯諾自爆和佐佐木朗希通話

葛拉斯諾自爆和佐佐木朗希本人通過電話。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希獎落誰家，是休賽季的一大話題，日前傳出佐佐木朗希已篩選球隊，目前僅剩道奇、教士、藍鳥3支球隊在考慮，而今道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）自爆，他已經和佐佐木朗希本人通過電話。

葛拉斯諾接受《Foul Territory》訪問，表示他已經親自和佐佐木朗希講過電話，葛拉斯諾解釋，因為他和佐佐木朗希是同一個經紀人，他當時打電話給經紀人時，佐佐木朗希正好也在，讓他們兩個有機會直接通話。

請繼續往下閱讀...

不過葛拉斯諾強調，這只是一通很快的電話，比較像是請經紀人把電話給佐佐木朗希，和他打個招呼這樣。

而隨著簽約大限將至，節目主持人請葛拉斯諾預測一下佐佐木朗希去向，對此葛拉斯諾先說，他沒有從經紀人那邊聽到內幕，並表示教士有達比修有可能是個優勢，另外也聽說佐佐木朗希滿喜歡藍鳥的，但同時也很喜歡道奇，所以他沒有一個準確的答案。

不過葛拉斯諾也在節目上公開招募，他說雖然沒效力過教士、藍鳥，但如果佐佐木朗希的主要目標是成為更好的投手，從發展方面來看、球探報告方面來看，道奇會是個好選擇，「無論你的動力是贏球、還是金錢、或是其他事情，我想這裡是讓一個棒球員成長的好地方。」葛拉斯諾說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法