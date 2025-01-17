晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇王牌親自招募？ 葛拉斯諾自爆和佐佐木朗希通話

2025/01/17 09:47

葛拉斯諾自爆和佐佐木朗希本人通過電話。（資料照，法新社）葛拉斯諾自爆和佐佐木朗希本人通過電話。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希獎落誰家，是休賽季的一大話題，日前傳出佐佐木朗希已篩選球隊，目前僅剩道奇、教士、藍鳥3支球隊在考慮，而今道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）自爆，他已經和佐佐木朗希本人通過電話。

葛拉斯諾接受《Foul Territory》訪問，表示他已經親自和佐佐木朗希講過電話，葛拉斯諾解釋，因為他和佐佐木朗希是同一個經紀人，他當時打電話給經紀人時，佐佐木朗希正好也在，讓他們兩個有機會直接通話。

不過葛拉斯諾強調，這只是一通很快的電話，比較像是請經紀人把電話給佐佐木朗希，和他打個招呼這樣。

而隨著簽約大限將至，節目主持人請葛拉斯諾預測一下佐佐木朗希去向，對此葛拉斯諾先說，他沒有從經紀人那邊聽到內幕，並表示教士有達比修有可能是個優勢，另外也聽說佐佐木朗希滿喜歡藍鳥的，但同時也很喜歡道奇，所以他沒有一個準確的答案。

不過葛拉斯諾也在節目上公開招募，他說雖然沒效力過教士、藍鳥，但如果佐佐木朗希的主要目標是成為更好的投手，從發展方面來看、球探報告方面來看，道奇會是個好選擇，「無論你的動力是贏球、還是金錢、或是其他事情，我想這裡是讓一個棒球員成長的好地方。」葛拉斯諾說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中