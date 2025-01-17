日職》「我也不會投他！」鈴木一朗沒全票爭議 92歲名人堂傳奇獨特見解

鈴木一朗。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕傳奇名將「朗神」鈴木一朗入主日本棒球名人堂，但沒獲得全票引起爭議，對此同為名人堂成員、曾擔任養樂多與西武監督的廣岡達朗發表看法，直呼他不會把票投給鈴木一朗。

鈴木一朗在349張有效選票中，獲得323張選票、得票率92.6%，無緣全票入選，許多日本網友在社群上表示：「竟然有人沒投一朗，真是難以置信」、「如果連鈴木一朗都無法獲得全票，那還有誰能做到」。根據規定，擁有投票資格的，是資歷超過15年以上的棒球記者。

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針對鈴木一朗沒獲得全票的爭議，在1992年入主名人堂、現年92歲的廣岡達朗也闡述自身觀點，他表示：「如果我有投票權，我不會把票投給鈴木一朗。」

廣岡達朗指出，他能理解那些沒有把票投給鈴木一朗的記者的想法，「進入名人堂並沒有一個固定的定義，每位記者會根據自己的價值觀來判斷，因此出現不同的觀點是可以接受的，有些記者可能根本沒有填滿7個候選人，我自己也是這樣，身為名人堂成員，我擁有專家表彰的投票權，可以列出6名候選人，但我每年只會寫一個名字。」

廣岡達朗更透露，他就沒有投給今年在專家表彰入選名人堂的掛布雅之，「我選擇了松岡弘，他是我擔任養樂多監督時的王牌投手，當時球隊戰績不佳，他扛起了巨大責任並付出艱苦的努力，曾12度拿下單季雙位數勝投、生涯累積190勝（實際為10度單季雙位數勝投、生涯191勝），正是這樣的成就讓我認為他值得入選名人堂。因此，有些記者沒投給一朗我也不覺得奇怪。」

廣岡達朗提到鈴木一朗也將入主美國棒球名人堂，從某種意義上來說，美國名人堂比日本名人堂更具價值，「或許有些人會認為，既然他已經能入選美國名人堂，就沒必要在日本名人堂投票給他。」

此外廣岡達朗認為，鈴木一朗在日職只有9年資歷比較吃虧，「有些記者可能會將『對日本棒球的發展、振興與推廣做出巨大貢獻』這一定義，解釋為『在大聯盟的成就與此無關』，雖然鈴木一朗在日職曾連續7年奪打擊王，但他在日本只打了9年，比起在大聯盟19年的職業生涯相對來說較少，他在日職的安打數也只有1278支，這些因素可能影響了一些記者的判斷。」

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