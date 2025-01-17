NBA》巴特勒禁賽結束會上場嗎？ 美媒：沒有交易跡象應該會打

《ESPN》預期禁賽結束後，巴特勒還是會代表熱火出賽。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕季中爆出交易風波的熱火球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），日前被球隊禁賽，而隨著7場禁賽結束，熱火將他移出了傷兵名單，意味著有機會在美國時間本週五對金塊的比賽上場。

巴特勒喊出「賣我」後和球隊關係惡化，熱火以影響球隊為由處以禁賽，如果巴特勒在對金塊比賽中復出，將會是熱火正式承認要交易巴特勒後的第一次出賽。

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在巴特勒被禁賽的7場中，熱火繳出3勝4敗的戰績，其中6場客場比賽，巴特勒全部都沒有隨隊。

目前尚不確定巴特勒解禁後，是否還會代表熱火出賽，不過《ESPN》認為，既然熱火已經將他移出傷兵名單，加上目前還沒有交易跡象，意味著球隊還是會讓他上場。

報導還指出，巴特勒這兩天預期會和球隊高層會面，包含總教練史波斯查（Erik Spoelstra），巴特勒在被禁賽前，連續兩場比賽第四節沒上場，讓他非常不滿在球隊的定位，並放話說在熱火打球已經不再快樂了。

本季巴特勒年薪接近4900萬美元，下賽季擁有5200萬美元的球員選項，賽季至今平均只有17.6分，是繼3年級以來新低，不過命中率55.2%卻是生涯新高，而他35歲的高齡加上不確定會不會執行球員選項，成為了交易的一大阻礙。

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