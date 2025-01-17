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MLB》想交易小葛雷諾？ 藍鳥要價預期超過當年索托包裹

2025/01/17 11:38

藍鳥據爆對於交易小葛雷諾的要價非常高。（資料照，美聯社）藍鳥據爆對於交易小葛雷諾的要價非常高。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕為避免連續兩年打薪資仲裁，藍鳥日前與明星一壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）達成協議，以1年2850萬美元留下這位重砲，金額創下免仲裁合約第3高，不過對於明年結束後將進入自由市場的小葛雷諾，藍鳥傳出尚未認真討論未來，同時也傳出想交易的話，要價會非常高。

根據《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）與薩蒙（Will Sammon）消息，如果有球隊想交易小葛雷諾，藍鳥價碼會開得很高，預期會超越洋基向教士交易索托（Juan Soto）的價碼，當年洋基得到了索托和葛里遜（Trent Grisham），送出金恩（Michael King）、普（Drew Thorpe）、布里托（Jhony Brito）、瓦茲奎茲（Randy Vasquez），以及東岡凱爾（Kyle Higashioka）。

兩位記者指出，如果要交易小葛雷諾，藍鳥會開出一包以大聯盟球員加上潛力股為主的大包裹。

自耶誕節前夕後，藍鳥就沒有和小葛雷諾談論續約問題，不過不代表藍鳥不想留人，羅森索和薩蒙指出，球隊預計會在春訓期間開始討論，同時也指出，藍鳥對於簽下大都會明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）有興趣，如果成真新賽季將可見到兩位重砲同隊。

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