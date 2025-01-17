NBA》這是龍頭對決？最多領先42分 雷霆痛宰騎士甜蜜復仇

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕不同於上次交手互換30次領先，東西部龍頭本季第二次碰頭戰況一面倒，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）打完前三節就貢獻40分，率隊以134：114力退騎士，收下4連勝。

雷霆在兩隊首次對決以122：129敗下陣來，隊史最長15連勝遭中斷，今回到主場力拚復仇，首節就火力全開，團隊外線10投6中，打出32：14的攻勢，吉爾吉斯亞歷山大獨攬15分，一人得分力壓騎士全隊。

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雷霆次節攻勢沒有停歇，騎士則靠葛蘭德（Darius Garland）苦撐，雷霆打完上半場以75：49遙遙領先團隊出現多達12次失誤的騎士，「SGA」攻下全場最高26分。

易籃後，吉爾吉斯亞歷山大與道特（Luguentz Dort）持續在騎士傷口上灑鹽，第三節一度將分差拉開至42分，提前讓勝負定調。

吉爾吉斯亞歷山大今上場29分鐘就貢獻40分、8助攻，道特飆6顆三分球拿下22分、威廉斯（Jalen Williams）19分、6籃板。騎士方面，葛蘭德20分已是全隊最佳，J.艾倫（Jarrett Allen）攻下13分，上次對決雷霆只拿下11分的米契爾今天依舊毫無對策，僅拿下8分。

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