NBA》不到30分鐘轟40分寫紀錄 SGA完勝僅拿8分的米契爾

吉爾吉斯亞歷山大。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕東西部龍頭今正面對決，兩隊一哥表現再度形成強烈對比，MVP呼聲極高的雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）僅上場29分鐘就高效轟下40分，反觀騎士當家後衛米契爾（Donovan Mitchell）連續兩次對決雷霆都吃足苦頭，上一場拿下11分，此役更是15投3中僅拿8分。

吉爾吉斯亞歷山大上一戰在客場貢獻31分，不過球隊以122：129敗下陣來，也讓他白忙一場，雙方相隔一週再度正面交鋒，「SGA」開賽就不留情面，單節拿下15分，一人得分就超過騎士全隊，今僅上場29分鐘就貢獻40分、7籃板、12助攻，成為繼尼克隊布朗森（Jalen Brunson ）後本季第2位上場不到30分鐘就拿下40分的球員，也是隊史第一人。

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吉爾吉斯亞歷山大上季在聯盟MVP票選排名第2，本季再度成為熱門人選，目前場均攻下31.4分暫居聯盟得分王，他賽後對於這場勝利淡定表示，「我們今天繳出很好的表現，就跟平常一樣展現團結贏下了比賽，也許這場對決獲得比較大的關注，但對我們來說，我們只是在全聯盟最好的球迷面前拚盡全力，而結果就如你們看到的。」

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