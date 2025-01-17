與家扶體育好手圍爐 賴清德允諾運動部掛牌、百億助青年圓夢

賴清德發送新年福袋給家扶柔道女孩宇涵。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕總統賴清德今天到台中家扶基金會與家扶體育優秀兒少一同圍爐，強調孩子展現的勇敢、堅強、與堅持夢想，已經遠勝於自己，並為他們加油打氣，他表示，運動部將在今年掛牌，支持選手在國際舞台發光發熱，也將公佈實施青年百億海外圓夢基金，政府會與年輕人站在一起，支持圓夢。

賴清德表示，他的政見提出成立運動部，立院已三讀通過，今年運動部掛牌，將推動全民運，發展全民運動邁向俱樂運動，到職業運動，未來可能有職業排球、桌球等各種不運動項目，國家透過運動國人更健康，國際運動好手為國爭光；並持續幫助有夢想年輕在運動場發光發熱。

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賴清指出，他在行政院長任內提出黃金計畫，幫助運動好手參日亞運、奧運，期勉家扶體育兒少努力練習，藉由國內賽事培養實力，登上國際舞台「政府當你們後盾！」

賴清德也說，他在競選時提出政見，青年百億海外圓夢基金，最近將公佈實施，18到30歲的年輕人都可以參加爭取，包括運動、攝影、街舞、拍電影等，讓政府幫助園夢，他也說，當初看到報導一群老年人騎哈雷環台，因為年輕時沒錢、沒閒，退休後才能圓夢，覺得太可惜，因此起心動念讓政府與年輕人站一起、一起圓夢，他向家扶孩子喊話，政府會持你們。

賴清德與家扶體育優秀兒少圍爐，有來自彰化單親家庭、2024年獲得總統教育獎的姍姍，投入拳擊運動，藉比賽取勝獲得獎學金以減輕家中經濟重擔，去年奪得全中軍國女組拳擊第六量級中金牌；單親的小翔一邊陪中風爸爸復健，、一邊努力練棒球，入選台灣少棒U12代表隊，奪得美國貝比魯斯聯盟少棒賽世界賽冠軍；還有阿嬤帶大的阿勝，有過動症，參加舉重校隊後全心投入，去年獲選國手資格，參加世界青少年舉重錦標賽舉重67公斤級獲第7名。

賴清德感謝家扶75年來扶助數10萬的孩子，一一勉勵運動優秀兒少面對生活辛苦，仍展氣勇氣與堅強，親手發送新年福袋，傳遞祝福，家扶董事長趙犁民也特別頒發每人2萬元獎學金，表彰孩子在體育場上的優異表現。

賴清德表示，將實施青年百億海外圓夢基金，政府會與年輕人站在一起，支持圓夢。（記者蔡淑媛攝）

賴清德發送新年福袋給扶體育優秀兒少，為他們加油祝福。（記者蔡淑媛攝）



賴清德與家扶體育優秀兒少一同圍爐，舉杯祝福。（記者蔡淑媛攝）

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