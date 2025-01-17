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MLB》兩屆MVP哈波選出「大聯盟最強打線」 大谷翔平扛第4棒！

2025/01/17 15:05

阿庫尼亞、大谷翔平、賈吉。（取自推特）阿庫尼亞、大谷翔平、賈吉。（取自推特）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟殿堂眾星雲集，最強打線怎麼排成為津津樂道的話題，對此費城人球星哈波（Bryce Harper）選出心中「大聯盟最強打線」。

兩屆國聯MVP哈波公布了自己的「最強打線」名單，第一棒阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、第二棒透納（Trea Turner）、第三棒賈吉（Aaron Judge）、第四棒大谷翔平、第五棒歐森（Matt Olson）、第六棒史坦頓（Giancarlo Stanton）、第七棒小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、第八棒塔克（Kyle Tucker）、第九棒「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez ），板凳代打阿羅薩雷納（Randy Arozarena）。在這份名單中，哈波並未列入自己的名字。

對於第一棒擺阿庫尼亞，哈波指出：「阿庫尼亞是首屈一指的開路先鋒，當然大谷翔平和史瓦伯（Kyle Schwarber）也很優秀，但他們並非典型的第一棒。」

哈波直呼：「如果要選一個典型的五拍子選手，那我的第一棒首選是阿庫尼亞，他能開轟也能敲二壘安打，還能盜壘，樣樣精通。」

哈波很滿意自己排的打線，「哇！多麼棒的陣容，1到9棒都有速度，板凳上還有阿羅薩雷納，這是完美的打線。」

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