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MLB》226轟阿隆索拒絕大都會3年逾22億報價！紐媒爆雙方談判內幕

2025/01/17 16:37

阿隆索。（資料照）阿隆索。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會休季始終搞不定與226轟明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）的續約，今大都會簽回溫克（Jesse Winker）後，也預告阿隆索的離隊，《紐約郵報》更爆出阿隆索陣營與大都會的談判內幕。

《紐約郵報》記者薛爾曼（Joel Sherman）與馬丁（Dan Martin）報導，大都會提供阿隆索一份為期3年，總值6800萬美元（約新台幣22億）至7000萬美元的合約報價，但遭拒絕；而據傳阿隆索陣營向大都會提出的3年合約，其年薪遠超過球隊可接受的範圍。

報導指出，大都會在與阿隆索談判失利後，也開始展開B計畫，第一步就是以1年800萬美元（約2.6億台幣）合約簽回明星外野手溫克，接著預計將目光投向後援投市場，目前當中最頂級的人選為明星左投史考特（Tanner Scott）。

由於阿隆索離隊幾乎成定局，目前大都會來季的內野布局，計畫將文托斯（Mark Vientos）移防一壘，L.阿庫尼亞（Luisangel Acuña）、貝提（Brett Baty）與莫里西歐（Ronny Mauricio）競爭三壘防區。

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