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UBA》黎明贏下關鍵戰晉8強機會濃 主帥吳建龍點出球隊課題

2025/01/17 15:17

黎明學院總教練吳建龍。（大專體總提供）黎明學院總教練吳建龍。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕黎明學院今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第四階段以93：80力退義守大學，晉級8強機率大增。

黎明今首節就打出28：10的攻勢，上半場一度領先多達22分，易籃後進入得分乾旱期，第三節一度被義守追到只剩1分差，靠田曜樂外線止血率領球隊回神，末節沒再讓對手有機可乘，收下關鍵勝利。隊長史魯齊板凳出發拿下全隊最高22分，簡士凱挹注13分，田曜樂、王正睿都有12分進帳，義守趙子銘與余祥平都有20分進帳。

兩隊賽前同為6勝6敗，黎明收下第7勝後晉級8強機會大增，對於球隊暌違36年重返一級首季就有機會闖進8強，總教練吳建龍賽後表示，團隊要學的東西還很多。

吳建龍指出，其實開打前並未將8強設定為目標，「大家一直不斷跟我說，我們很有機會晉8強，我才開始覺得好像可以讓孩子們有個目標，但用8強的角度來看我的球隊，才發現缺失真的很多，要繳的學費也還很多。」

吳建龍提到，常告訴子弟兵要向國立體大、台灣師大等球隊學習，指出兩隊陣中都有不少出色的球員，但還是可以打出團隊籃球、攻防相當無私，他點名大一菜鳥田曜樂、王正睿現在打球仍有盲點，「他們可能覺得可以用個人能力，但UBA進步很多，現在球隊防守的能量都給得很足，他們要學會觀察、用不同方式打球，才不會遇到瓶頸。」

黎明學院王正睿。（大專體總提供）黎明學院王正睿。（大專體總提供）

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