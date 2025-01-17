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十三行博物館「運動競化論」特展開幕 為2025世壯運揭序幕

2025/01/17 15:25

十三行博物館「運動競化論」特展開幕 為2025世壯運揭序幕新北市十三行博物館舉辦「運動競化論」特展
，為2025世壯運揭序幕
。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市文化局十三行博物館17日推出「運動競化論—古代生活與現代競技特展」，為2025雙北世界壯年運動會揭開序幕，特展除了十三博物館及國史館館藏的精選館藏外，更收錄「眭澔平寰宇文化工作室」珍貴蒐藏，開幕典禮播放「飛躍羚羊」紀政的驚喜現身祝福影片，及市立三民高中選手將古代生活技能與現代競技運動串聯，展現運動文化的傳承與演變。

新北市文化局副局長于玟表示，去年是台灣體壇豐碩的一年，不僅在巴黎奧運取得耀眼成績，更取得世界級賽事棒球冠軍，新北市青年選手在「2024年世界中學生運動會」也取得亮眼成績，2025雙北世界壯年運動會將在5月舉辦，十三行博物館透過舉辦展覽，為即將到來的雙北世壯運預作暖身。

市立十三行博物館長羅珮瑄指出，「2025運動競化論—古代生活與現代競技特展」匯集大台北地區9處考古遺址的珍貴文物，以及來自台灣、東南亞、新幾內亞、大洋洲等17個地區的文化瑰寶，其中，眭澔平多年來探索世界南島文化的私人收藏，包含罕見的復活節島「鳥人」服裝等珍貴文物，更為展覽增添獨特價值。

展場設置五大互動體驗區，結合實體與科技，讓民眾親身體驗從射箭、投擲、負重到划船等古今運動項目，「2025運動競化論—古代生活與現代競技特展」即日起至9月14日在十三行博物館第一特展廳展出，更多資訊請至十三行官網http://www.sshm.ntpc.gov.tw或粉絲專頁https://www.facebook.com/13hangmuseum查詢。#

新北市十三行博物館辦「運動競化論」特展，邀請年輕選手為特展開幕。（記者翁聿煌攝）新北市十三行博物館辦「運動競化論」特展，邀請年輕選手為特展開幕。（記者翁聿煌攝）

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