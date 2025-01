澳網》擊敗地主女單最後希望遭狂噓！美國柯林絲「拍屁股」開嘲諷

柯林絲。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕澳洲網球公開賽女單次輪,美國31歲老將柯林絲(Danielle Collins)把滿三盤,以7:6(4)、4:6、6:2力退24歲地主女將艾維亞(Destanee Aiava)。全場都遭到噓聲伺候的柯林絲,賽後受訪大開嘲諷,回擊滿場澳洲球迷。

世界排名第11的柯林絲為大會第10種子,次輪面對從會外賽打進會內賽、世界排名195的艾維亞,打得格外艱辛。由於艾維亞也是目前僅剩的唯一澳洲女單選手,因此全場球迷在比賽中不斷為她歡呼,更不忘賞給柯林絲無情噓聲。

不過身經百戰的柯林絲毫不退縮,面對滿場噓聲,柯林絲享受其中,向觀眾席送出飛吻,更激起全場澳洲球迷情緒,更在獲勝後將手舉起放在耳朵旁,示意現場球迷再更大聲一點,再補上飛吻後還向觀眾席拍屁股,挑釁意味十足。

Little bit of prime "Hollywood" Hulk Hogan about Danielle Collins post match!#AO2025 pic.twitter.com/nyusDgt3PP