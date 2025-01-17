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澳網》擊敗地主女單最後希望遭狂噓！美國柯林絲「拍屁股」開嘲諷

2025/01/17 16:01

柯林絲。（法新社）柯林絲。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕澳洲網球公開賽女單次輪，美國31歲老將柯林絲（Danielle Collins）把滿三盤，以7：6（4）、4：6、6：2力退24歲地主女將艾維亞（Destanee Aiava）。全場都遭到噓聲伺候的柯林絲，賽後受訪大開嘲諷，回擊滿場澳洲球迷。

世界排名第11的柯林絲為大會第10種子，次輪面對從會外賽打進會內賽、世界排名195的艾維亞，打得格外艱辛。由於艾維亞也是目前僅剩的唯一澳洲女單選手，因此全場球迷在比賽中不斷為她歡呼，更不忘賞給柯林絲無情噓聲。

不過身經百戰的柯林絲毫不退縮，面對滿場噓聲，柯林絲享受其中，向觀眾席送出飛吻，更激起全場澳洲球迷情緒，更在獲勝後將手舉起放在耳朵旁，示意現場球迷再更大聲一點，再補上飛吻後還向觀眾席拍屁股，挑釁意味十足。

柯林絲。（法新社）柯林絲。（法新社）

賽後現場受訪，球迷的噓聲仍在持續，柯林絲接獲麥克風後笑道：「你們知道嗎？整場比賽我都在想，既然都走到這了，我就順便收下那大把鈔票吧！高芙（Coco Gauff）和我都超愛美好的五星級假期，這筆錢有一部份會花在上面，所以感謝大家前來支持我們！」柯林絲說完繼續送上飛吻，隨後補上一句：「謝啦各位，愛你們！」

柯林絲在賽後記者會上強調：「作為職業運動員，最棒的事情之一就是，那些不喜歡、討厭妳的人，實際上都在幫忙支付薪水，這超酷的。每個買票來這裡質疑我的人，都等於在捐錢給柯林斯基金會，所以請繼續，我很喜歡。」

英媒《BBC》報導，柯林絲打進澳網第三輪，將獲得29萬澳元（約59萬新台幣）的獎金。她表示自己想和姊妹們來場五星級度假，「希望能去巴哈馬，我們很喜歡遊艇。」柯林絲第三輪對手，將碰上同胞凱絲（Madison Keys）。

柯林絲。（美聯社）柯林絲。（美聯社）

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