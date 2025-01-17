UBA》從強權健行來到二級冠軍黎明 史魯齊逐漸展現領導能力

史魯齊。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕黎明學院今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第四階段以93：80力退義守大學，晉級8強機率大增，隊長史魯齊板凳出發拿下全隊最高22分，領導能力獲總教練吳建龍肯定。

昔日「能仁坦克」史魯齊本學年度從健行科大轉學至黎明學院，除轉型3號位，又扛下隊長重責，在力拚晉級的關鍵階段，吳建龍讓他回到內線，且連兩天從替補出發。

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吳建龍表示，由於此階段攸關晉級，開打前就告訴史魯齊會讓他重回老本行，希望他能在內線賦予球隊更多能量，「他之前在國家隊也學到很多，現在賦予他什麼責任都能完成，慢慢有領導的樣子，也期許他這次可以帶著團隊走得更遠。」

史魯齊指出，一位成熟的球員就是無論先發、替補都能表現稱職，而從UBA一級強權健行科大轉學來到上季二級冠軍、睽違36年重返一級的黎明，史魯齊表示，過去在健行科大贏多敗少，「但其實輸球不是壞事，以前在健行就算贏球我好像也沒有帶給球隊很大的幫助，但在這裡，輸球贏球我都有參與。」

與新球隊一同經歷勝負的高低起伏，史魯齊說，由於黎明學院剛從二級上來，自己也會與隊友分享與一級球隊對抗的經驗，至於領導能力，他謙虛表示，是教練吳建龍為他樹立榜樣，「教練的領導能力跟執行力感染了我，他是團隊的頭，身為隊長，我也要盡力幫助他。」

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