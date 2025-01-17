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印度賽》中國強敵退賽！日本天才美少女宮崎友花挺進4強

2025/01/17 16:18

宮崎友花。（資料照）宮崎友花。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本女單新希望18歲天才美少女宮崎友花，今天在超級750系列印度羽球公開賽女單8強賽率先拿下1局，強敵中國王祉怡因腿傷退賽，宮崎友花繼去年中國大師賽後，生涯第二度打進750等級的4強。

世界排名11的宮崎友花在2024年正式宣告自己準備接班，先拿下奧爾良大師賽冠軍，在巴黎奧運後更突飛猛進，在超級1000系列中國公開賽殺入決賽奪亞軍，也在澳門公開賽、北極公開賽、南韓大師賽、中國大師賽都有躋身4強。

世界排名第2的王祉怡，目前也是中國女單最強選手，她去年丹麥公開賽、中國公開賽、年終總決賽都封后，今年首站馬來西亞公開賽也打進決賽，她上次和宮崎友花交手為去年中國公開賽，王祉怡直落二獲勝。

只是，王祉怡連續征戰下身體狀態也開始下滑，宮崎友花首局克服3：8落後劣勢，打出一波10：2攻勢超前，即使王祉怡一度又追成平手，宮崎友花最後以7：2回應並先下一城，結束第1局後，王祉怡就決定退賽。

山口茜受傷、大堀彩退役，以及奧原希望等都在印度賽出局，宮崎友花成為日本女單唯一希望。她明天將爭取本季首張決賽入場券，對手將是中國韓悅、泰國李美妙之間的贏家。

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