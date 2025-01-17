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中職》統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育 維護乾淨職棒環境

2025/01/17 16:29

統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育。（統一獅提供）統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育。（統一獅提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕因應法務部、教育部體育署政策，職棒球隊需與該轄區之地檢署進行法律宣導，並建立溝通聯繫管道，以維護乾淨的職棒環境，臺南地方檢察署今天上午邀請統一獅全體隊職員參加法治教育。

中華職棒聯盟副秘書長王惠民、 統一獅總經理蘇泰安、臺南地方法院法官陳本良 、臺南地方檢察署襄閱主任檢察官蔡宗聖於活動中均異口同聲表示，目前中華職棒在各界努力下即將邁入第36年實屬不易，今年伴隨世界12強棒球賽台灣隊奪下世界冠軍的熱度，可以預期今年中華職棒將更加受到矚目，職棒球員除了在球場上賣力表現外，也需要善盡社會責任。

若球員涉及不法，可能面臨嚴峻的司法調查，也會引起社會各界關注，甚至導致球員、球團及中華職棒聯盟形象均受到傷害，因此期盼透過檢察官準備的法治教育，讓正確法律觀念深植到每位職棒球員及職員身上，以維護我國職業棒球賽事，能在公平、公正環境下進行。

本次活動共設立44個攤位，近距離與球員進行反酒駕、反毒、反詐騙、拒絕簽賭等主題有獎徵答，並贈送宣導品，透過活潑的方式，說明生活中可能遇到的涉法陷阱，期盼所有職棒球員能恪遵法律，共同營造清新職棒環境，持續帶給國人正面力量。

統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育。（統一獅提供）統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育。（統一獅提供）

統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育。（統一獅提供）統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育。（統一獅提供）

統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育。（統一獅提供）統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育。（統一獅提供）

統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育。（統一獅提供）統一獅前往臺南地方檢察署參加法治教育。（統一獅提供）

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