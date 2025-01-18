詹姆斯率湖人對決籃網 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有三場賽事轉播，第一場是魔術對決塞爾提克，兩隊東部勁旅的交手，哪一隊能拿下勝利呢?第二場是灰狼對上尼克，灰狼愛德華茲（Anthony Edwards）與尼克布朗森（Jalen Brunson）兩位後衛的對決，別錯過囉，第三場是籃網交手湖人，詹姆斯（LeBron James）能否率隊能下勝利呢?記得鎖定轉播囉!

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澳網部分，女單大會第二種子史薇泰克（Iga Swiatek）將對上英國好手拉杜卡努（Emma Raducanu），哪一位能拿下勝利呢?另外女雙部分我國好手詹皓晴與烏克蘭搭檔奇琴諾克也將出戰第二輪的賽事，球迷別錯過轉播囉!

NBA

08:00 魔術@塞爾提克 愛爾達體育1台

08:30 灰狼@尼克 緯來體育

11:30 籃網@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

澳網

08:00 澳網 第7日 （上） 愛爾達體育2台、博斯網球、博斯運動、（08:30 博斯魅力）

16:00 澳網 第7日 （下） 愛爾達體育1台、愛爾達體育2台、博斯網球、博斯運動、（15:00 博斯魅力）

UBA

13:00 文化大學 VS 義守大學 男子預賽

15:00 臺灣藝大 VS 高雄師大 男子預賽

17:00 臺灣師大 VS 國立體大 男子預賽

19:00 政治大學 VS 虎尾科大 男子預賽

轉播:愛爾達體育4台

UBL

14:00 國立體大VS臺灣體大

18:00 輔仁大學VS開南大學

轉播:MOMOTV

羽球

14:30 印度公開賽 四強（上）

19:30 印度公開賽 四強（下）

轉播:愛爾達體育3台

PLG

17:00 領航猿@獵鷹 民視第一台

TPBL

14:30 夢想家@海神

17:00 戰神@攻城獅

轉播:DAZN1

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