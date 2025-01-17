澳網》謝淑薇單日2連勝 混雙送蛋開胡衛冕邁進

謝淑薇（右）攜手傑林斯基澳網混雙開胡。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇單日2連勝！2025年澳洲網球公開賽女雙晉級16強後，混雙首輪她也順勢「送蛋」開胡，雙雙朝著衛冕邁進。

去年包辦女雙、混雙兩座冠軍、寫下澳網賽史24年紀錄的謝淑薇，本屆女雙改與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）搭配，第3種子「台拉聯軍」已經連闖兩關，晉級澳網16強。下午謝淑薇稍事休息，混雙再度攜手波蘭老搭檔傑林斯基（Jan Zielinski），第6種子「台波聯軍」挾著去年奪冠氣勢，墨爾本公園初登場勢如破竹連下7局，又以6：0、7：5強壓年僅18、16歲的地主外卡兄妹檔H.瓊斯（Hayden Jones）／E.瓊斯（Emerson Jones），旗開得勝挺進16強。

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小薇和傑林斯基去年合作無間，澳網之後又於溫布頓錦標賽打下混雙第2冠，如今攜手南半球奏捷，經驗豐富的「台波聯軍」朝著二連霸邁進。至於詹皓晴／巴西老將梅洛（Marcelo Melo）首度合拍混雙，「台巴聯軍」首輪以6：7（5：7）、3：6不敵地主外卡比勒爾（Kimberly Birrell）／史密斯（John-Patrick Smith）。

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