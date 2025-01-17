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UBA》「幸運瀏海」被說像郭富城 昨轟53分的林韋愷熄火只拿8分

2025/01/17 17:43

林韋愷。（大專體總提供）林韋愷。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣師大一哥林韋愷昨在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第四階段面對萬能科大狂飆生涯新高53分，火燙表現卻被新髮型搶走焦點，他今也解釋燙瀏海的原因。

林韋愷昨單場飆出53分，超越隊友彭柏樺和台灣藝大阿拉薩的單場51分，成為UBA與SBL於94學年度切割以來，男一級最高、賽史次高得分球員，今手感降溫，面對虎尾科大只拿下8分，台師大終場以81：75拿下勝利。

林韋愷指出，這是自己第二次燙髮，由於對上個階段的表現不甚滿意，因此希望新髮型能帶來新氣象，他對於引發討論的捲瀏海相當滿意，「昨天有三、四個人傳訊息給我說，你的頭髮怎麼變郭富城？普遍都說滿好看的。」

新髮型的第一戰就轟下53分，林韋愷持續頂著「幸運瀏海」今天卻熄火，此役13投2中、外線5投0中，僅拿8分。

雖然刻意整套裝備都與昨天相同，卻能沒複製表現，林韋愷表示，今天抓不到手感，所以只能努力以不同方式為球隊貢獻，「不執著於自己進攻，加上隊友命中率也很高，就打得無私一點，把機會製造給隊友、做好防守，是我自己的空檔再出手，也是讓我學到一課，籃球畢竟是五個人的運動。」

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