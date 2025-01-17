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MLB》曾向大谷翔平請益「魔球」握法！天使29歲牛棚好手轉戰光芒

2025/01/17 19:29

溫茲。（資料照）溫茲。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網異動紀錄，29歲後援右投溫茲（Andrew Wantz）以小聯盟合約加盟光芒。

溫茲2021年在天使登上大聯盟，至2023年間成為天使牛棚重要戰力，合計出賽90場，投117局送出123次三振，防禦率3.85，收下11次救援成功，累積5勝1敗。

此外，溫茲在2022年捨棄滑球，開始使用橫掃滑球（sweeper），2023年球季間還時常向當時的隊友、日本二刀流巨星大谷翔平請教握法等相關問題。該年溫茲的橫掃滑球使用率為26.3%，被打擊率僅0.067，成為他的重要武器。

不過2024年球季，溫茲並未獲得太多登板機會，僅在大聯盟出賽1場，投1.1局失掉1分；在3A出賽7場有6場先發，這是自他2019年溫茲在2A以來最多的先發場次，他在23.1局中繳出6.17防禦率，雖然三振率是出色的31.8%，但保送率也高達14%。

受到手肘傷勢影響，溫茲在去年6月提前結束球季，並在季末動刀，天使也在季後將他移出40人名單並釋出。《MLBTR》認為，等溫茲康復後，將有機會在光芒牛棚爭取一席之地，或再次拉長投球局數，成為先發輪值的深度選項。

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