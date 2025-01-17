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東南亞射擊錦標賽》吳佳穎封后、張潞稱王 台灣首日掃6金

2025/01/17 18:50

奧運國手吳佳穎捍衛主場，奪女子10公尺空氣手槍公開組金牌。（大會提供）奧運國手吳佳穎捍衛主場，奪女子10公尺空氣手槍公開組金牌。（大會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕第46屆東南亞射擊錦標賽今天在桃園公西靶場開打，台灣隊首日就在10公尺空氣手槍開出紅盤，共搶下個人、團體6面金牌，其中奧運國手「證件妹」吳佳穎擊敗學妹劉恆妤，拿下女子公開組金牌，男子公開組由張潞擊敗小老弟謝翔宸稱王，青少女組由18歲的鄭晏晴摘下金牌。

為了增加各國參賽意願，本屆賽事每項目都設立「一國一獎牌」特殊規定。劉恆妤、謝翔宸在8強淘汰賽雖都排名第2，但無緣奪牌。

女子公開組由印尼達莫尤（Arista Darmoyo）與菲律賓基羅絲（Franchette Quiroz）拿下銀、銅牌。男子公開組由泰國蘇凱（Kiettikul Sudkhet）與馬來西亞穆斯塔薩（Muhamdad Wan Mustaza）拿下銀、銅牌。

吳佳穎在去年9月台北國際射擊公開賽於賽事首日為地主搶下頭彩，今天再度捍衛主場，她預賽即使僅排名第5，但8強淘汰賽前10發即以99.9排名第1，隨後每2發淘汰1人，她都穩定發揮，沒有給對手太多逆轉機會，最後以240.8分封后，為今年賽事開出紅盤，下場國際賽將在6月參加德國慕尼黑世界盃。

劉恆妤去年12月在印度新德里ISSF世界盃總決賽拿下銀牌，創下個人國際賽最佳成績，隨後世界大學射擊錦標賽再射下金牌。只是最近1個月調整訓練內容，重心放在2月泰國登場的亞洲盃，這次並沒有調整到最佳狀態，最後以2分之差不敵吳佳穎。

男子組方面，張潞決賽發揮水準射下240分， 以0.5分擊敗預賽排名第2名的謝翔宸，拿下國際賽個人項目首面獎牌。

鄭晏晴就讀林口高中一年級才開始練習射擊，很快就展現天賦，去年高二於全中運拿下1金1銀1銅，隨後在台北國際大獎賽首次入選國手，並與張潞搭檔拿下混雙金牌，如今她力退印尼阿希法（Rihadatul Asyifa），奪青少女組金牌。

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