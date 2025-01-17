UBA》大一玩過頭遭停權 高師大林靖瑱浪子回頭轟新高26分

高雄師大林靖瑱26分全場最高。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕高雄師大今在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第四階段以68：62擊敗北市大學，贏得攸關保級的重要戰役，轟下全隊最高26分的前鋒林靖瑱大一曾因生活習慣不佳遭停權一年，經過反省沈澱後，成為球隊重要戰力。

來自強權光復高中的林靖瑱高三才有機會踏上HBL殿堂，升上大一時卻因憧憬大學生活「玩過頭」遭退隊，他透露，那段時間是第一次離開籃球那麼久，除了享受籃球以外的生活，也藉機沈澱、與自己對話，而因為場外事件也被高中教練陳定杰臭罵一頓，「杰哥就叫我回去學校當助教、順便練球。」

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大二迎來UBA首季，林靖瑱繼去年12月5日對上台灣體大轟出23分後，今天再創生涯新高，他表示，已經逐漸適應裁判尺度，認為自己在抗壓性成長不少。對於轟下生涯最高分，他笑說是因為有睡好，「比賽前去超商買了喜歡吃的零食，告訴自己下午要加油，」至於是哪款零食？林靖瑱說，「這是秘方，不能透露。」

高師大主帥徐耀輝表示，一直認為林靖瑱條件不輸魏莨哲，只是需要更自律，「他本性不錯，只是容易被影響，也要加強自律，他這一年真的有改變，剛進來情緒控管很不好，但他有聽進去、慢慢改變。」

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