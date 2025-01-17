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WTT挑戰賽》直落三不敵日本「神童組合」 張佑安/洪敬愷亞軍作收

2025/01/17 21:07

張佑安（左）、洪敬愷不敵日本神童組合屈居亞軍。（取自WTT官網）張佑安（左）、洪敬愷不敵日本神童組合屈居亞軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕一銀組合張佑安/洪敬愷今晚在2025年WTT馬斯開特挑戰賽男雙決賽，以0:3不敵世界排名第4的日本「神童組合」張本智和/松島輝空，以亞軍作收，仍締造兩人在WTT成人組賽事最佳戰績。

張佑安/洪敬愷獲得800美元獎金及280分積分，下週男雙世界排名也將從80名大幅上升至31名左右，再創兩人合拍以來的最佳排名。

去年杜哈支線賽闖進4強的張佑安/洪敬愷，這一站連闖3關，尤其在4強賽合作無間，以3:1扳倒中國新生代組合陳垣宇/黃友政，更打出代表作。

今晚面對上一站在杜哈球星挑戰賽獲得亞軍的張本智和/松島輝空，張洪配首局克服開局1:6落後，一路追到9平，在9:10落後下更展現韌性，連續化解4個局點，可惜最後仍被松島輝空的反手擰拉和張本智和的反手拍打穿防線，13:15讓出。

第2局，松島接發球連續擰拉得手，張洪配開局再度陷入1:5落後，雖然一度追到5:7，但之後連續失誤再丟4分，5:11失守。

張洪配在第3局力圖反撲，在2:4落後下連拿4分，6:4反超，但隨後對手一記幸運的擦邊球改變比賽走勢，日本組合打出一波7:0攻勢，11:6帶走勝利

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