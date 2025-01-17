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印度賽》安賽龍64分鐘擺平星國一哥駱建佑 晉級男單4強

2025/01/17 21:40

安賽龍。（資料照）安賽龍。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕丹麥名將「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）今天在超級750系列印度羽球公開賽男單8強戰，以21：19、13：21、21：8解決新加坡一哥駱建佑，豪取對戰6連勝，也成功挺進4強。

世界排名第5的安賽龍在超級1000系列馬來西亞公開賽首輪爆冷出局，不過龍王本週來到印度就找回狀態，連續打敗台灣好手戚又仁、新加坡選手鄭加恆。

2021年世錦賽冠軍駱建佑則先解決台灣李佳豪，16強戰以21：17、21：15拍落日本一哥奈良岡功大。安賽龍、駱建佑前11次過招，龍王取得9勝2敗，且近5次交鋒也都獲勝。

安賽龍在首局熱機較慢，一度面臨2：9落後，不過他實力依舊有本錢展開追分，僅以9：11進入技術暫停，再來更是持續追近，並在14：16連拿5分首度超前，還成功先下一城。

錯過首局最多7分領先的駱建佑，在第二局5：6落後連得6分，也終於守住領先位置扳回一城，只是決勝局狀況就變成一面倒，安賽龍很快就拉開差距，最終耗時64分鐘奪得勝利。

安賽龍是2017、2019年印度賽冠軍得主，本屆若能成功奪冠，將追平馬來西亞「拿督」李宗偉的3冠紀錄，並列賽史男單最多冠。

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