印度賽》「左手重砲」林俊易苦戰逾1小時不敵印尼克里斯提無緣4強

林俊易。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天凌晨在超級750系列印度羽球公開賽男單8強賽，以20：22、21：9、10：21不敵印尼名將克里斯提（Jonatan Christie），無緣4強，克里斯提則連勝3位台灣選手晉級4強。

世界排名15的林俊易首輪花37分鐘直落二打敗世界排名12的地主好手森（Lakshya Sen），16強以直落二力退法國小波波夫（Christo Popov）。至於克里斯提在印度賽變成「台灣殺手」，連續打敗王子維及蘇力揚。

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克里斯提去年狀態不俗，拿過全英公開賽、亞洲錦標賽冠軍，北極公開賽、中國大師賽也收下亞軍，目前世界排名高居第3。

林俊易在2023年法國公開賽首次交手克里斯提，當時苦戰3局還是吞下敗仗，而林俊易這回在首局跟克里斯提互有領先，只是林俊易未把握14：11領先，反遭克里斯提連得5分，小林雖然又追成16：16，克里斯提連續兩次都把球殺在線上並連得4分，林俊易頂住壓力連續化解4個對手的局點追到20：20，可惜最後仍攻虧一潰，讓印尼名將先下一城。

無緣先馳得局的林俊易在第二局趁著克里斯提不穩，連續得分，且也重新找回左手重砲的威力，且克里斯提似乎因落後太多就決定棄守，小林從14：9就一鼓作氣連得7分，以懸殊差距扳回一城。

進入決勝局，克里斯提重新找回狀態，讓林俊易陷入苦戰難以發揮，並以5：11落後進入技術暫停，林俊易雖追到9：13卻連續掉分，最終只能吞下對戰2連敗。

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