MLB》佐佐木朗希確定降臨道奇！ 將與大谷、山本組日本三本柱

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，傳出至少20支美職球隊爭搶。佐佐木朗希今天在個人社群平台宣布，與道奇簽下小聯盟合約，將與大谷翔平和山本由伸組成日本三本柱。

佐佐木朗希已經分別與大都會、洋基、道奇、小熊、巨人、遊騎兵和教士等7支球隊進行第一輪面談，他篩選球隊進入第2輪，最終與多隊面談後，將道奇、教士、藍鳥列為最後選項，佐佐木朗希最終選擇道奇。

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現年23歲的佐佐木朗希是2019年日職選秀會中獲羅德第一指名的強投，去年先發18場，交出10勝5敗、防禦率2.35的成績，共投111局賞129次三振，日職一軍生涯4個賽季，合計有29勝15敗、平均防禦率2.10。不過，由於佐佐木朗希未滿25歲，受到大聯盟國際自由球員規定，最多僅能簽下小聯盟合約。

佐佐木朗希在社群平台宣布，「我與洛杉磯道奇隊簽訂了小聯盟合約，這是一個非常艱難的決定，但我會努力讓自己在結束棒球生涯後回首時，認為這是一個正確的決定。在加盟記者會上，我想一邊感謝至今為止支持我的所有人，一邊穿上道奇隊的球衣。」

道奇新賽季採用6人輪值，預計由史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平、岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）組成，佐佐木朗希也將競爭先發輪值席次。

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