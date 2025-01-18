MLB》紅襪避免薪資仲裁 1年1.26億綁住明星強打杜蘭

杜蘭。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪為了避免薪資仲裁，與28歲明星強打杜蘭（Jarren Duran）達成1年385萬美元（約新台幣1.26億元）的合約，並包括2026年800萬美元的球隊選擇權。

杜蘭今年打出生涯年，出賽160場、繳出191支安打、48支二壘安打、14支三壘安打、34次盜壘，21轟和75打點，上述數據都是生涯單季新高，二壘打和三壘打高居全聯盟之最，打擊三圍為0.285/.342/.492，OPS為0.834。

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杜蘭今年季後首度取得薪資仲裁資格，他要求將年薪從76萬美元提升至400萬美元，而紅襪原本只開出350萬美元，但在多次討論過後決定簽下1年385萬美元的合約，年薪為375萬美元，內含10萬美元的買斷金，並附帶2026年800萬美元的球隊選擇權。

《ESPN》報導指出，如果杜蘭在MVP投票中排名前20，選擇權的價碼將增至900萬美元；如果他進入前10名，將升至1000萬美元；如果進入前5名為1100萬美元；如果拿下美聯MVP的話，將會拿到1200萬美元。如果他未進入前20名，但入選年度第2隊的話，選擇權為850萬美元。

杜蘭今年可以透過打席數獲得最高15萬美元的激勵獎金，450、500和550個打席出場可各獲得5萬美元。

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