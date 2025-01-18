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MLB》「虎之潛水艇」青柳晃洋 小聯盟約加盟費城人附大聯盟春訓

2025/01/18 09:36

青柳晃洋受邀參加費城人春訓。（資料照，路透）青柳晃洋受邀參加費城人春訓。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕阪神虎31歲王牌投手「虎之潛水艇」青柳晃洋在去年透過入札制度準備挑戰大聯盟，不過一直乏人問津，如今他的美國夢終於有進展，費城人與他簽下小聯盟合約，邀請他參加大聯盟春訓。

根據大聯盟官方消息，費城人與青柳晃洋簽下小聯盟合約，並提出「非40人名單春訓邀請」，邀請青柳晃洋參與大聯盟春訓，屆時他將在春訓基地，爭取進入大聯盟開季投手名單。

《NBC Sports》指出，費城人新賽季先發輪值，預計會由惠勒（Zack Wheeler）、諾拉（Aaron Nola）、桑契斯（Cristopher Sánchez）、蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、魯薩多（Jesus Luzardo）等人擔綱；牛棚方面，預期羅馬諾（Jordan Romano）、史壯姆（Matt Strahm）等7人已經鎖定席位。

青柳晃洋在日職累積154場出賽，總共投了投了898.1局，繳出61勝47敗、防禦率3.08的成績，生涯兩度入選過明星賽，同時也是東京奧運金牌成員之一，先前他曾表態，為了一圓美國夢，就算是小聯盟合約也會接受。

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