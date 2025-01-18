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日本職籃》跟阿巴西、曾祥鈞在明星賽當隊友 游艾喆：希望球傳給他們能得分

2025/01/18 09:29

阿巴西、游艾喆、曾祥鈞獲選日本明星賽亞洲明星隊。（取自日本職籃IG）阿巴西、游艾喆、曾祥鈞獲選日本明星賽亞洲明星隊。（取自日本職籃IG）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕日本職籃B.LEAGUE明星賽今、明兩天登場，阿巴西、游艾喆、曾祥鈞皆獲選亞洲明星隊，今3人也將作為隊友一起出賽，而游艾喆還會參加技術挑戰賽。

由於3人在日本都效力不同球隊，這次在日本明星賽能一起當隊友，效力滋賀湖泊的游艾喆認為是很難的經驗，他說：「過去跟阿巴西、曾祥鈞都是在國家隊一起打球，其他時間沒什麼機會，這次能一起配合很不錯，希望傳給他們的球可以得分。」

這也是游艾喆生涯第一次參加明星賽，且還要加碼參加技術挑戰賽，他笑說沒特別練習，「就是直接上場決勝負。」

效力秋田北部喜悅的阿巴西，雖過去在T1就打過明星賽，但能參加日本職籃明星賽是很不一樣的體驗，畢竟明星賽算是很大的盛宴，很多人都會共襄盛舉。

本季身披名古屋戰鷹戰袍的曾祥鈞表示，第一年來日本就能打明星賽感到很榮幸，也很期待能參賽，因為過去在台灣沒打過明星賽。

B.LEAGUE明星賽在千葉LALA Arena登場，今天由技術挑戰賽、灌籃大賽、三分球大賽揭開序幕，另有亞洲明星隊與日本明日之星對抗賽，明天則是日本明星對抗賽。

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