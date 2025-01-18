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金門馬拉松熱情開跑 馬來西亞「雪蘭莪金門會館」不遠千里共襄盛舉

2025/01/18 09:36

金門馬拉松在金城田徑場熱情開跑。（記者吳正庭攝）金門馬拉松在金城田徑場熱情開跑。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕為期2天的金門馬拉松今天起率先以4公里的健跑組、健走組登場，除了來自台灣本島、金門、廈門兩岸三地逾1000人參加，遠自馬來西亞返金的「雪蘭莪金門會館」不遠千里共襄盛舉。金門縣政府表示，今年賽事取消「金門大橋」，改以較緩和路段，盼協助選手爭取個人最佳成績。

金門馬拉松18日、19日舉行，首日登場的是健康休閒組（健跑組與健走組），一早於金城田徑場開跑，報名時限額7000人；競賽組（全馬、半馬、路跑組）將於明天在行政院金馬聯合服務中心前廣場出發，限額8800人，其中全馬2000人、半馬3300人、路跑組3500人，副縣長李文良說，預期明天天氣也會和今天一樣，是適合跑步的好天氣。

這場金門新春第一場體育盛事，一早在金城田徑場啟動，除了副縣長李文良、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門體育會理事長歐陽儀雄、縣議員洪成發及李養生、鄉鎮長等與會，熱愛金門的行政院大陸委員會主任委員邱垂正也跨海參加，加上有金防部國軍弟兄全副武裝熱情參與，熱絡的場面，迅速把寒冷的晨風驅散。

金門馬拉松在金城田徑場熱鬧啟動。（記者吳正庭攝）金門馬拉松在金城田徑場熱鬧啟動。（記者吳正庭攝）

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