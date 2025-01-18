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MLB》道奇5張ACE組鬼神先發 日本三巨頭有望締史上首見偉業

2025/01/18 10:47

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希今天宣布以小聯盟合約加盟衛冕軍道奇，與大谷翔平和山本由伸組成日本三本柱。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，透過「Depth Charts」系統預測日本三巨頭的新賽季的數據，有望寫下史上首見的紀錄。

佐佐木朗希季後透過入札制度挑戰大聯盟，最終毫無懸念的與道奇簽下小聯盟合約，簽約金為650萬美元，前母隊羅德將獲得162.5萬美元的入札金。根據大聯盟數據專家藍斯指出，透過「Depth Charts」系統預測，佐佐木朗希整季有望飆出190次三振，而山本由伸是167K，大谷翔平則是163K。

藍斯提到，歷史上從來沒有任何一支大聯盟球隊有兩名日本投手單季同時超越150次三振以上，更別提3名投手了，這將會是前所未有的壯舉。

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）發文預測道奇先發輪值，5人將會是固定先發，分別是大谷翔平、史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和佐佐木朗希，並盛讚道奇擁有5名頭號王牌投手，這是令人難以置信的鬼神先發輪值。

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