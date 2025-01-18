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NBA》塞爾提克轟17顆三分彈 27分差痛宰魔術寫紀錄

2025/01/18 10:50

塞爾提克今天下起三分雨，在主場擊敗魔術。（歐新社）塞爾提克今天下起三分雨，在主場擊敗魔術。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在主場迎戰魔術，團隊轟進17顆三分彈，以121：94拿下勝利，成功捍衛主場，這也是綠衫軍本季第11場以至少20分差贏球的比賽，與尼克並列聯盟最多。

衛冕軍塞爾提克近期戰績起伏，近14場拿下7勝7敗，本季前次交手魔術在奧蘭多以104：108敗下陣來，今回到主場力拚復仇，首節靠波辛傑斯（Kristaps Porzingis）獨攬11分取得35：28領先，綠衫軍前兩節外線15投9中、命中率60%，反觀魔術三分球13投僅3中，塞爾提克帶著66：54領先進入下半場。

塞爾提克易籃後靠波辛傑斯、J.布朗（Jaylen Brown）輪流輸出，在第三節將分差擴大至22分，提前將勝負定調。

塔圖姆（Jayson Tatum）外線9投4中轟30分、另有6籃板，波辛傑斯3顆三分球拿23分，J.布朗挹注20分，D.懷特（Derrick White）12分。

魔術此役外線32投5中、命中率僅15.6%，安東尼（Cole Anthony）繳全隊最高23分，班切羅（Paolo Banchero）挹注21分，卡特（Wendell Carter Jr.）貢獻15分、9籃板。

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