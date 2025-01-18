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NBA》巴特勒解禁上場33分鐘 熱火仍慘敗金塊20分

2025/01/18 11:30

巴特勒解除禁賽回歸，但熱火仍不敵金塊。（美聯社）巴特勒解除禁賽回歸，但熱火仍不敵金塊。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕熱火今天主場迎戰金塊，眾所矚目的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也在本場結束禁賽，並以先發之姿上場，儘管復出首戰就砍下18分，不過仍不敵約基奇（Nikola Jokic）大三元帶領下的金塊，終場以113比133輸球。

此戰熱火一路被金塊帶著節奏，上半場就被穆雷（Jamal Murray）攻下20分，而約基奇在第三節就完成了大三元，熱火則在巴特勒、赫爾羅（Tyler Herro）前三節分別拿下18分、16分的帶領下，苦苦咬住比數，帶著12分落後進入第四節。

第四節熱火繼續挨打，分差一口氣被拉開到20分以上，巴特勒該節熄火沒有得分，兩隊早早進入垃圾時間，最終熱火大比分輸球。

此戰復出的巴特勒先發上場33分鐘，15投7中攻下18分，赫爾羅貢獻22分，塞爾維亞小將約維奇（Nikola Jovic）替補貢獻16分。

金塊方面，約基奇24分12籃板10助攻拿下大三元，第四節完全沒有出賽，近期狀況火燙的穆雷24投12中攻下30分，戈登（Aaron Gordon）替補貢獻16分6籃板，魏斯布魯克（Russell Westbrook）則有11分並送出7次助攻。

約基奇（傳球者）僅打三節就拿下大三元。（美聯社）約基奇（傳球者）僅打三節就拿下大三元。（美聯社）

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