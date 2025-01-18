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MLB》佐佐木朗希搭上銀河艦隊！大聯盟官網：道奇並非無敵...

2025/01/18 12:14

道奇本季力拚2連霸。（資料照，美聯社）道奇本季力拚2連霸。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇搶下2連霸的最後一塊拼圖，羅德「令和怪物」佐佐木朗希的加盟將讓其先發戰力更上一層樓。不過，大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）撰文指出，道奇並非無敵，並點出衛冕軍的隱憂。

大聯盟官網記者雷奇指出，雖然道奇組成了超強的先發投手輪值，不過卻有高度的傷病風險，像是史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）和佐佐木朗希都有豐富的傷病史，投球局數需要有所限制，儘管先發投手名單看似豪華且擁有足夠深度，但誰能保證他們能投滿一整季或投滿140局，雖然道奇去年克服傷病問題強勢封王，但今年能否複製，還是要打上一個大大的問號。

雷奇認為道奇的主力陣容有老化的跡象，MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）今年將滿36歲，馬恩西（Max Muncy）也快要35歲，今年將滿33歲的貝茲（Mookie Betts）還要鎮守游擊防區，30歲的大谷翔平將重拾投打二刀流，他可能需要更多的休息時間。

雷奇提到，道奇雖是奪冠大熱門之一，但地位並非不可動搖，大都會補進強打索托（Juan Soto），費城人、勇士、響尾蛇和教士的實力不容小覷。大聯盟季後賽的戰況難以預測，就算道奇拿下全聯盟最佳戰績，但並不保證就能夠奪冠，棒球的魅力就是在於它的不可預測性。

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