NBA》沒大哥SGA有差！龍頭雷霆不敵獨行俠斷了4連勝

雷霆不敵獨行俠中斷4連勝。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕龍頭雷霆今作客獨行俠，在當家一哥缺陣之下，雖然一度弭平20分的落後，仍以98：106敗下陣來，終止近期4連勝。

雷霆昨在主場大勝東部龍頭騎士，今「背靠背」出賽踢館達拉斯，當家一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因手腕痠痛休兵，少了場均31.6分的火力來源，攻防兩端都有一定影響，第二節被獨行俠打出41：17的一波流，上半場打完以43：63落後20分。

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易籃後則輪到獨行俠陷入得分荒，第三節被雷霆拉出26：6的攻勢反擊，單節團隊18投5中，命中率不到3成，雷霆在此節倒數32秒威廉斯（Jalen Williams）上籃得手反超，獨行俠靠汀維迪（Spencer Dinwiddie）的三分打勉強帶著77：76領先進入決勝節。

末節汀維迪與馬歇爾（Naji Marshall）輪流在外線開火，雷霆則沒能延續火力，單節22投僅8中，終場以8分差敗下陣來。

厄文（Kyrie Irving）上場近39分鐘繳獨行俠全隊最高25分，汀維迪與華盛頓（P.J. Washington）都有16分進帳，馬歇爾板凳出發拿下14分，其中有9分集中在第四節。

雷霆先發5人得分都超過雙位數，但板凳貢獻有限，威廉斯貢獻全隊最高19分，道特（Luguentz Dort）18分次之。

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