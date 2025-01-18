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MLB》佐佐木朗希加盟道奇 電腦預測衛冕軍豪取102勝、奪冠機率暴增5％

2025/01/18 14:47

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕23歲的羅德「令和怪物」佐佐木朗希季後透過入札制度挑戰大聯盟，毫無意外選擇衛冕軍道奇，簽約金為650萬美元。對於此次補強，《ESPN》專欄作家杜立德（Bradford Doolittle）給予道奇「A」的高度評價。

《ESPN》專欄作家杜立德撰文指出，道奇與佐佐木朗希簽下小聯盟合約，這是具有高價值的簽約，讓球團在財務上更加靈活，因為沒有延長合約的壓力，道奇更握有未來6年的控制權，這對球隊來說是最佳局面。

此外，佐佐木朗希被視為目前棒球界最具潛力的投手之一，招牌指叉球獲得《Baseball America》80分滿分的評價，當它與速球搭配使用，對打者有著相當大的威脅，而且佐佐木朗希還有很大的進步空間，找回速球的威力、豐富變化球的種類、提升控球以及球種搭配，這將會是他對付大聯盟打者的關鍵。

佐佐木朗希最令人擔憂的就是受傷風險，身材過於單薄，能否應付大聯盟的工作量仍是未知數，他在日職單季最多也只投了129.1局，而且他過度依賴指叉球，增加受傷的潛在風險，不過道奇先發投手深度足夠，且預計採用6人輪值，這樣可以讓道奇有效管理佐佐木朗希的投球局數，避免過度使用。

佐佐木朗希加盟道奇，無疑讓他們更有信心衛冕世界大賽冠軍，根據電腦模擬結果顯示，道奇有了佐佐木朗希後，新賽季預測勝場數從99.9勝增加至102.6勝，晉級季後賽機率從95.4％提高到98.5％，世界大賽封王機率從22.8％增至27.9％。

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