NBA》第三巨頭！里維斯轟生涯新高38分0失誤 湖人險勝籃網

里維斯轟生涯新高38分，幫助湖人險勝籃網。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰籃網，靠里維斯（Austin Reaves）轟下生涯新高38分，加上詹姆斯（LeBron James）也有29分進帳，以102：101險勝籃網，收下2連勝。

湖人中鋒A.戴維斯（Anthony Davis）今天因足底筋膜炎高掛免戰牌，此役另一焦點則是去年底被湖人送到布魯克林的D.羅素（D'Angelo Russell）重返洛城面對老東家。

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湖人面對東部後段班的籃網首節就打得辛苦，節末才靠詹姆斯的三分連發帶著24：23領先進入次節，第二節里維斯跳出來飆分，單節獨攬12分，幫助紫金大軍以51：45的優勢進入下半場。

籃網易籃後緊咬比分，里維斯在末節兩隊戰況膠著時展現強烈存在感，在外線開火幫助湖人維持領先，不過籃網決勝節三分球手感也相當火燙，克勞尼（Noah Clowney）倒數37秒三分破網助隊追到只剩1分差，接著里維斯在中距離出手落空，D.羅素最後2.1秒選擇在外線出手，但沒能破網，無緣當英雄。

里維斯外線8投4中，轟出38分且沒有發生任何失誤，其中15分集中在第四節，詹姆斯29分、7籃板、8助攻，八村壘10分、6籃板、4助攻。

籃網方面，D.羅素板凳出發拿下全隊最高19分，威廉斯（Ziaire Williams）挹注15分，埃夫布恩萬（ Tosan Evbuomwan）也有15分演出。

詹姆斯。（今日美國）

D.羅素。（今日美國）

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