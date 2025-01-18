晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》第三巨頭！里維斯轟生涯新高38分0失誤 湖人險勝籃網

2025/01/18 14:01

里維斯轟生涯新高38分，幫助湖人險勝籃網。（美聯社）里維斯轟生涯新高38分，幫助湖人險勝籃網。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰籃網，靠里維斯（Austin Reaves）轟下生涯新高38分，加上詹姆斯（LeBron James）也有29分進帳，以102：101險勝籃網，收下2連勝。

湖人中鋒A.戴維斯（Anthony Davis）今天因足底筋膜炎高掛免戰牌，此役另一焦點則是去年底被湖人送到布魯克林的D.羅素（D'Angelo Russell）重返洛城面對老東家。

湖人面對東部後段班的籃網首節就打得辛苦，節末才靠詹姆斯的三分連發帶著24：23領先進入次節，第二節里維斯跳出來飆分，單節獨攬12分，幫助紫金大軍以51：45的優勢進入下半場。

籃網易籃後緊咬比分，里維斯在末節兩隊戰況膠著時展現強烈存在感，在外線開火幫助湖人維持領先，不過籃網決勝節三分球手感也相當火燙，克勞尼（Noah Clowney）倒數37秒三分破網助隊追到只剩1分差，接著里維斯在中距離出手落空，D.羅素最後2.1秒選擇在外線出手，但沒能破網，無緣當英雄。

里維斯外線8投4中，轟出38分且沒有發生任何失誤，其中15分集中在第四節，詹姆斯29分、7籃板、8助攻，八村壘10分、6籃板、4助攻。

籃網方面，D.羅素板凳出發拿下全隊最高19分，威廉斯（Ziaire Williams）挹注15分，埃夫布恩萬（ Tosan Evbuomwan）也有15分演出。

詹姆斯。（今日美國）詹姆斯。（今日美國）

D.羅素。（今日美國）D.羅素。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中