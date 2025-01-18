大專棒球》「如果選上我應該會哭吧！」 范育銓將4度叩關選秀

國體大范育銓。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕國體大四外野手范育銓歷經選秀3度落榜，今年畢業將再度叩關，他表明，若沒選上會先去業餘球隊磨練，未來再挑戰選秀，如果再選兩次都沒上就會放棄。

范育銓棒球之路走得並不順遂，他在國一、高一右手肘各動過1次刀，一度想放棄打球，後來媽媽曉以大義才堅持下去，2021年高苑工商畢業投入選秀落榜，他坦言，「新聞報導寫說我很有機會被選到，當時抱很大期待，最後卻沒被球團指名，坦白說很失落。」

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升大二暑假范育銓2度選秀還是落選，他說，大一打大專聯賽冠軍戰開轟，表現也滿穩定的，但還是落選，實在不甘心。

去年升大四暑假范育銓3度選秀依舊榜上無名，開始懷疑自己的能力，他說，大三拿到大專聯賽全壘打王，春季聯賽成績也不錯，自評是最有機會被選上的一年，但還是事與願違，內心受到非常大的打擊。

范育銓從小就練捕手，到了高苑由於球隊有毛英傑蹲捕，他移防外野，為了增添選秀籌碼，在國體大加練一、三壘，中職多了兩支新球隊，卻依舊難擠進職棒窄門，他說，「有聽球探說我的打擊具備職棒水準，只是差在守備位置，大學有一段時間受傷，所以多半打DH。」

113學年度大專棒球聯賽公開一級，范育銓累計54打數敲出13支安打，打擊率2成41，打下14分打點，全壘打尚未開張，今天4強戰他擔任國體大5棒DH，首局首打席擊出中外野飛球出局。

今年大學畢業范育銓將第4度投入選秀，他坦言，大專聯賽成績沒那麼好，屆時選秀也不是那麼有把握被選上，「如果選上我應該會哭吧！」

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