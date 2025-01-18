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MLB》想去小市場球隊？ 佐佐木朗希加盟道奇 讓紐約媒體開酸

2025/01/18 16:00

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度，挑戰大聯盟舞台，今天正式宣布加盟洛杉磯道奇，將與日本巨星大谷翔平、山本由伸當隊友。《The Athletic》的紐約洋基隨隊記者柯許納（Chris Kirschner）在社群媒體開酸，佐佐木朗希終於找到他想要的「小市場球隊」。

佐佐木朗希去年12月正式宣布行使入札制度後，他的經紀人沃夫（Joel Wolfe）曾表示，考慮到佐佐木經歷的事情，希望他能去一支市場規模較小的球隊會比較好。

雖然道奇、教士、藍鳥等3隊進入佐佐木朗希的決選名單，但佐佐木朗希今天在社群媒體IG宣布加盟道奇，並表示這是一個困難的決定，「但當我回顧自己的棒球生涯時，我會全力以赴，當回顧自己棒球生涯時，能認為這是正確的決定。」

柯許納在社群媒體X上開酸，「很高興看到朗希最終找到小市場球隊，讓他自己能夠更舒適地進入大聯盟。」柯許納接著發文再諷刺，「已經有50名以上的日本記者在那，不會注意到新的一位日本人。」

巨人強投韋伯（Logan Webb）則是PO出年動畫喜劇電影怪物奇兵（Space Jam）的迷因，「是時候該打『小』籃球了。」

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