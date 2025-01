MLB》想去小市場球隊？ 佐佐木朗希加盟道奇 讓紐約媒體開酸

佐佐木朗希。(資料照,法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度,挑戰大聯盟舞台,今天正式宣布加盟洛杉磯道奇,將與日本巨星大谷翔平、山本由伸當隊友。《The Athletic》的紐約洋基隨隊記者柯許納(Chris Kirschner)在社群媒體開酸,佐佐木朗希終於找到他想要的「小市場球隊」。

佐佐木朗希去年12月正式宣布行使入札制度後,他的經紀人沃夫(Joel Wolfe)曾表示,考慮到佐佐木經歷的事情,希望他能去一支市場規模較小的球隊會比較好。

雖然道奇、教士、藍鳥等3隊進入佐佐木朗希的決選名單,但佐佐木朗希今天在社群媒體IG宣布加盟道奇,並表示這是一個困難的決定,「但當我回顧自己的棒球生涯時,我會全力以赴,當回顧自己棒球生涯時,能認為這是正確的決定。」

柯許納在社群媒體X上開酸,「很高興看到朗希最終找到小市場球隊,讓他自己能夠更舒適地進入大聯盟。」柯許納接著發文再諷刺,「已經有50名以上的日本記者在那,不會注意到新的一位日本人。」

巨人強投韋伯(Logan Webb)則是PO出年動畫喜劇電影怪物奇兵(Space Jam)的迷因,「是時候該打『小』籃球了。」

It is nice that Roki ended up finding that small market team to ease himself into the majors