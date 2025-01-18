MLB》佐佐木朗希早就決定去道奇？前大聯盟總管指他隊高層想要求調查

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希透過入札制度，挑戰大聯盟舞台，今天正式宣布加盟洛杉磯道奇。前大聯盟紅人隊總管、現為《The Athletic》記者的鮑登（Jim Bowden）認為，其他球隊會要求大聯盟調查道奇與佐佐木朗希簽約一事。

佐佐木朗希去年透過入札制度轉戰美職，傳出至少20隊有興趣，而進入佐佐木的決選名單有道奇、教士、藍鳥等三隊，最後佐佐木朗希仍決定加入去年奪得世界大賽冠軍的道奇，將與日本巨星大谷翔平、山本由伸當隊友。

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鮑登今在播客節目「Foul Territory」中表示，「我認為你會看到有多支球隊會向大聯盟主席辦公室要求調查這次的簽約事件。有幾支球隊的高層深信，在這個程序開始之前、以及允許球隊與選手談判的時間開始之前，道奇隊與佐佐木朗希之間已經存在預先協議。當然，這一點被他的陣營的人否認。」

佐佐木朗希的經紀人沃夫（Joel Wolfe）曾受訪表示，考量佐佐木朗希的經歷，希望他能到相對較小市場的球隊。沃夫也否認與任何球隊有協議的狀況。

鮑登提到，「我們被告知，他（佐佐木朗希）可能會傾向小市場球隊，考慮到佐佐木朗希在日本與媒體之間有一些麻煩。我們還被告知，代言的因素在這次選擇中扮演重要角色。」

鮑登更稱，幾乎每個與他交談過的大聯盟高層都相信，佐佐木朗希與某球隊的簽約在入札程序開始前就已經塵埃落定了。

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