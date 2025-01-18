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日職》「如果當初宋家豪選擇旅美...」 大學恩師坦白說

2025/01/18 15:36

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕近年台灣選手旅日蔚為風潮，去年高中應屆畢業球員就有5人與日職球隊簽下育成選手合約，包括徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡、蕭齊和張峻瑋，國體大總教練陳炫琦以校友宋家豪旅日成功案例為範本，認為赴日發展是一條不錯的路，「當初我建議家豪去日本打球，現在看起來是完全正確的選擇。」

2011年宋家豪從南英商工畢業選擇就讀國體大，2015年大學畢業投入中職季中選秀獲統一獅第2輪指名，後來放棄加盟，並在同年10月與日職樂天金鷲簽下育成選手合約，一度引發熱烈討論。

宋家豪很爭氣，2017年季中升格支配下球員，日職生涯總計出賽338場拿下19勝15敗，另有120次中繼成功和7次救援成功，防禦率2.98、每局被上壘率1.19，2023年他締造台灣球員在日職史上首見的100次中繼成功紀錄，成為近年樂天金鷲牛棚大將。

陳炫琦表示，以前他常一對一盯著宋家豪跑步、練球，兩人一起吃飯談心，「當初家豪有問我日本和美國要怎麼做選擇？我說你現在大四畢業都22歲了，去美國不吃香，還要通過好幾個層級才能上大聯盟，去日本只有育成、二軍、一軍，層級相對較少，應該選日本，這樣賺錢也比較快。」

陳炫琦指出，以前宋家豪在國體先發幾乎都是完投，在大學磨練4年，評估實力介於日職二軍和一軍中間，投短局數不是問題，「我說你先簽育成合約沒關係，你的實力教練知道，只要好好努力並牢牢抓住機會，很快就能上一軍表現。」

回首10年前的抉擇，陳炫琦直言，如果宋家豪當初選擇旅美，現在應該回台灣了，如今在日本年賺上億日圓，換算台幣2000多萬，他在國體大當這麼久的教練，可能都沒辦法賺到那麼多錢。

近年不少台灣選手選擇旅日發展，陳炫琦話說得直白，「去日本不是壞事，拚上去會比較快一點，選手就是要有舞台，打職棒就是要賺錢呀，就是一場秀嘛，沒機會秀或秀得不好，哪有錢啊！」

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