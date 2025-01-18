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日本職籃》游艾喆技術挑戰賽與富樫勇樹同場 分享最滿意的地方

2025/01/18 16:32

效力滋賀湖泊的台灣後衛游艾喆。（資料照，記者林正堃攝）效力滋賀湖泊的台灣後衛游艾喆。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕效力滋賀湖泊的後衛游艾喆，今天在日本職籃B. LEAGUE明星賽技術挑戰賽登場，可惜傳球發生失誤，之後節奏被打亂，最終以40.8秒完賽，他說：「真的時間很特別的體驗，全場都看著你！」

日本職籃明星賽今、明天在千葉Lala Arean登場，首日進行技術挑戰賽、三分球大賽和灌籃大賽，以及亞洲外援明星隊與日本明日之星的對抗賽，首日也吸引9417名球迷進場支持。

游艾喆在技術挑戰賽率先登場，賽前還用日文說希望20秒完賽，可惜在運球後結束的傳球環節出現失誤，加上在罰球屢次失手，儘管最後三分球一次就進，最終以40.8秒完賽，在參賽的5人中排第四，優於曾3度奪冠的千葉噴射機隊富樫勇樹。

游艾喆表示，能跟富樫勇樹一同參賽是莫大榮幸，他透露對方賽前還告訴他不要緊張，「其實我開賽前的練習狀態還不錯，但傳球失誤後，之後在罰球也整個炸掉了。」

富樫勇樹在最後的傳球環節失常，最後以42.9秒完賽，游艾喆打趣說至少有贏地主，而他在過去較不拿手的三分球倒是一次就進，也讓他備感驚喜。

川崎隊的篠山竜青以21.7秒拿下今年B.LEAGUE明星賽技術挑戰賽冠軍。

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