喬科維奇、莎巴蓮卡拚澳網單打8強門票 今日賽事預告與轉播

澳網來到第8日賽事,女單16強賽事方面,世界球后莎巴蓮卡(Aryna Sabalenka)將碰上俄國天才少女安德烈耶娃(Mirra Andreeva),美國名將高芙(Coco Gauff)對上瑞士好手班西琪(Belinda Bencic);男單16強賽事方面,西班牙第3種子艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)將對決英國一哥德雷伯(Jack Draper),塞爾維亞名將喬科維奇(Novak Djokovic)則是碰上捷克好手萊赫卡(Jiri Lehecka)。

NBA今天有兩場轉播,勇士將在主場迎戰巫師,灰狼則將在主場碰上東部龍頭騎士。敬請鎖定轉播。

TPBL方面,高雄海神將在主場迎戰中信特攻,新竹攻城獅將碰上新北國王;PLG方面,台鋼獵鷹將在主場碰上富邦勇士。敬請鎖定轉播。

澳網

08:00 澳網 第8日賽程(上)

16:00 澳網 第8日賽程(下)

轉播:博斯運動一台、愛爾達體育1-3

NBA

09:30 巫師 VS 勇士 緯來體育

10:00 騎士 VS 灰狼 愛爾達體育1台、緯來體育(D-Live 12:00)

NFL

09:05 司令 VS 底特律獅 國家聯會分區賽 愛爾達體育4台

UBA

13:00 萬能科大 VS 北市大學 男子預賽

15:00 臺灣體大 VS 臺灣師大 男子預賽

17:00 中原大學 VS 黎明學院 男子預賽

19:00 健行科大 VS 政治大學 男子預賽

轉播:愛爾達體育4台

大專棒球聯賽

14:00 季軍戰 台灣體大 VS 開南大學

18:00 冠軍戰 國立體大 VS 輔仁大學

轉播:MOMO綜合台

PLG

17:00 勇士@獵鷹 民視第一台

TPBL

14:30 中信特攻 VS 高雄海神

17:00 新北國王 VS 新竹攻城獅

轉播:DAZN 1

