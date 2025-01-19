喬科維奇、莎巴蓮卡拚澳網單打8強門票 今日賽事預告與轉播

塞爾維亞名將喬科維奇。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

澳網來到第8日賽事，女單16強賽事方面，世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）將碰上俄國天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva），美國名將高芙（Coco Gauff）對上瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）；男單16強賽事方面，西班牙第3種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將對決英國一哥德雷伯（Jack Draper），塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）則是碰上捷克好手萊赫卡（Jiri Lehecka）。

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NBA今天有兩場轉播，勇士將在主場迎戰巫師，灰狼則將在主場碰上東部龍頭騎士。敬請鎖定轉播。

TPBL方面，高雄海神將在主場迎戰中信特攻，新竹攻城獅將碰上新北國王；PLG方面，台鋼獵鷹將在主場碰上富邦勇士。敬請鎖定轉播。

澳網

08：00 澳網 第8日賽程（上）

16：00 澳網 第8日賽程（下）

轉播：博斯運動一台、愛爾達體育1-3

NBA

09：30 巫師 VS 勇士 緯來體育

10：00 騎士 VS 灰狼 愛爾達體育1台、緯來體育（D-Live 12：00）

NFL

09：05 司令 VS 底特律獅 國家聯會分區賽 愛爾達體育4台

UBA

13：00 萬能科大 VS 北市大學 男子預賽

15：00 臺灣體大 VS 臺灣師大 男子預賽

17：00 中原大學 VS 黎明學院 男子預賽

19：00 健行科大 VS 政治大學 男子預賽

轉播：愛爾達體育4台

大專棒球聯賽

14：00 季軍戰 台灣體大 VS 開南大學

18：00 冠軍戰 國立體大 VS 輔仁大學

轉播：MOMO綜合台

PLG

17:00 勇士@獵鷹 民視第一台

TPBL

14：30 中信特攻 VS 高雄海神

17：00 新北國王 VS 新竹攻城獅

轉播：DAZN 1

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