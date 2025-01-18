晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

大專棒球聯賽》曾偉喆7局0失分主宰戰局 國體大晉級冠軍戰

2025/01/18 17:04

國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕113學年度大專棒球聯賽公開一級今天進行4強戰，國體大靠大一先發投手曾偉喆繳7局無失分好投領軍，最終就以2：1險勝台體大，拿下明天冠軍戰門票。

此役首局國體率先發動攻勢，王君佑、游騰誌、陳堃益先後敲安先馳得點，3局下一出局一、三壘有人，范育銓適時敲安再添1分。

8局上台體反攻，靠保送、對方三壘手失誤和短打，形成一出局二、三壘有人，黃騰威高飛犧牲打追回1分，無奈後續攻勢乏力以1分飲恨，明天只能爭季軍。

國體先發投手曾偉喆表現威風八面，主投7局只被擊出兩支零星安打，飆出5K，沒有出現保送無失分，再靠牛棚順利守成拿下勝投和單場MVP。

曾偉喆是2023年U18世界盃國手，當時他出賽4場拿到3勝，總計投8.2局失3分，去年他從鶯歌工商畢業選擇就讀國體大，這屆大專聯賽公開一級總計投23局失3分都是責失，累計防禦率1.17，拿下2勝1次救援成功。

國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）

國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）

王君佑。（記者林正堃攝）王君佑。（記者林正堃攝）

游騰誌。（記者林正堃攝）游騰誌。（記者林正堃攝）

陳堃益。（記者林正堃攝）陳堃益。（記者林正堃攝）

范育銓。（記者林正堃攝）范育銓。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中