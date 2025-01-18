大專棒球聯賽》曾偉喆7局0失分主宰戰局 國體大晉級冠軍戰

國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕113學年度大專棒球聯賽公開一級今天進行4強戰，國體大靠大一先發投手曾偉喆繳7局無失分好投領軍，最終就以2：1險勝台體大，拿下明天冠軍戰門票。

此役首局國體率先發動攻勢，王君佑、游騰誌、陳堃益先後敲安先馳得點，3局下一出局一、三壘有人，范育銓適時敲安再添1分。

請繼續往下閱讀...

8局上台體反攻，靠保送、對方三壘手失誤和短打，形成一出局二、三壘有人，黃騰威高飛犧牲打追回1分，無奈後續攻勢乏力以1分飲恨，明天只能爭季軍。

國體先發投手曾偉喆表現威風八面，主投7局只被擊出兩支零星安打，飆出5K，沒有出現保送無失分，再靠牛棚順利守成拿下勝投和單場MVP。

曾偉喆是2023年U18世界盃國手，當時他出賽4場拿到3勝，總計投8.2局失3分，去年他從鶯歌工商畢業選擇就讀國體大，這屆大專聯賽公開一級總計投23局失3分都是責失，累計防禦率1.17，拿下2勝1次救援成功。

國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）

國體大先發投手曾偉喆繳7局無失分。（記者林正堃攝）

王君佑。（記者林正堃攝）

游騰誌。（記者林正堃攝）

陳堃益。（記者林正堃攝）

范育銓。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法