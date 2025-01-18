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MLB》山本由伸有「助攻」？外媒指佐佐木朗希披道奇戰袍的關鍵

2025/01/18 18:27

佐佐木朗希。（資料照，法新社）佐佐木朗希。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希去年季後透過入札制度挑戰大聯盟舞台，今天正式宣布加盟洛杉磯道奇。大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）指出，佐佐木朗希曾與道奇日本強投山本由伸有一段對話，才讓朗希決定加入道奇隊。

摩洛西在《MLB Network》節目中表示，過去的24小時內，自己被告知佐佐木朗希在選擇球隊的過程中，山本由伸與佐佐木朗希有過一次關鍵的對話。

摩洛西指出，山本由伸締造大聯盟史上投手最大合約，並在新人賽季幫助道奇奪得世界大賽冠軍，「我被告知，山本由伸能夠清楚表達，道奇隊如何讓他在大聯盟的第一個賽季感到如此舒適，這對佐佐木選擇加盟道奇隊啟動決定性作用。」

「據我所知，佐佐木的雄心是要成為大聯盟史上最偉大的日本投手。」摩洛西說道。

山本由伸。（資料照，今日美國）山本由伸。（資料照，今日美國）

山本由伸在2023年季後透過入札制度挑戰大聯盟，並以12年3.25億美元大約加盟道奇。山本在上季菜鳥賽季因傷缺陣近3個月，例行賽先發18場，交出7勝2敗、防禦率3的成績；山本由伸在季後賽表現亮眼，先發4場拿到2勝、防禦率3.86，幫助道奇奪得世界大賽冠軍。

現年23歲的佐佐木朗希是2019年日職選秀會中獲羅德第一指名的強投，去年先發18場，交出10勝5敗、防禦率2.35的成績，共投111局賞129次三振，日職一軍生涯4個賽季，合計有29勝15敗、平均防禦率2.10；不過，由於佐佐木朗希未滿25歲，受到大聯盟國際自由球員規定，最多僅能簽下小聯盟合約。

 

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