TPBL》克雷格轟39分打破聯盟紀錄 海神逆轉夢想家收3連勝

海神洋將克雷格上半場就轟下25分寫下聯盟新猷。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕高雄海神今在主場迎戰福爾摩沙夢想家，靠著新洋將克雷格轟刷新聯盟新猷的39分，終場以105：95拿下勝利，近期收下3連勝，與第二名的夢想家只剩下2場勝差。

夢想家過去2次對決海神都贏球，今開賽在林俊吉帶動下拉出一波13：1的攻勢，也讓海神緊急換上新洋將克雷格，他在首節包辦12分，超過全隊一半，海神打完首節以22：30落後。

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夢想家次節延續攻勢，靠高柏鎧與林俊吉的搭配一度將分差擴大至18分，克雷格一人拯救全隊，在第二節結束前幫助海神追到51：56，光是上半場就攻下25分，刷新聯盟新猷。

夢想家易籃後有貝奇在外線放冷箭，他在此節倒數3分鐘因在籃下勾住胡瓏貿的手讓對方倒地被判違反運動精神犯規，接下來傷癒復出的邱子軒連續飆進3顆三分球幫助海神取得77：76超前，于煥亞再補一記三分彈，也讓高雄巨蛋陷入沸騰。

手感火燙的克雷格在第四節持續輸出，外線前6投都落空的艾德在倒數1分53秒也飆進3分球，幫助海神擴大至100：92領先，終場順利以10分差收下勝利。

克雷格全場得分39分破聯盟紀錄，先前最高分是1月4日雲豹克羅馬面對夢想家寫下的38分，邱子軒板凳出發飆進4顆三分彈拿下16分，艾德貢獻13分、13籃板。

夢想家洋將霍爾曼首節就因傷退場，貝奇拿下全隊最高24分、另有18籃板，高柏鎧進帳19分、12籃板，馬建豪和林俊吉都是15分進帳。

夢想家貝奇。（聯盟提供）

夢想家高柏鎧。（聯盟提供）

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