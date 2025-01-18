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立德盃全國少棒賽今開打 國內外47隊齊聚高雄較勁

2025/01/18 17:36

高雄市復興國小棒球隊是12強國手陳晨威、黃子鵬的母校，也是高雄的少棒名校之一，目標是把今年德盃的冠軍盃留在高雄。（高雄市教育局提供）高雄市復興國小棒球隊是12強國手陳晨威、黃子鵬的母校，也是高雄的少棒名校之一，目標是把今年德盃的冠軍盃留在高雄。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市第13屆立德盃全國少棒錦標賽今（18）日開打，今年共有43支全台國小少棒隊與4支韓國少棒勁旅參賽，首場高雄市復興國小對上金門縣金陵中小學，復興國小打擊火力全開以13比1於四局下提前結束比賽，率先為地主隊取得首勝。

延續12強台灣隊的奪冠勢力，陳晨威、黃子鵬的母校復興國小棒球隊，在2位大學長日前返校指點後，今天首場就打出佳績。總教練何通宇說，此役除了打擊發揮平日的戰力，守備表現也是可圈可點，全場共計轟出多達11支安打，展現團隊合作拿的第一勝，希望將今年冠軍留在高雄市。

另去年奪冠的韓國仁川南洞少棒隊今年再度跨海參賽，首戰對上台南市永信國小，也以打擊火力完全壓制比賽，最後南洞以20比2取得優勝晉級。高雄市中正國小面對韓國京首少棒隊則是完全不懼，終場以9比2獲勝；高雄市鼓岩國小亦以10比3打敗屏東縣玉田國小。

高雄市復興國小棒球隊，今在立德盃首戰對上金門縣金陵中小學，復興國小打擊火力全開，以13比1取得首勝。 （高雄市教育局提供）高雄市復興國小棒球隊，今在立德盃首戰對上金門縣金陵中小學，復興國小打擊火力全開，以13比1取得首勝。 （高雄市教育局提供）

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