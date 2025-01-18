射擊》「可能是全台唯一姓金利的人」金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌

金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕第46屆東南亞射擊錦標賽今天午進行10公尺空氣手槍青少年（21歲以下）男子組賽事，印尼3名選手在預賽包辦前3名，先拿下團體金牌。台灣隊好手金利偉華隨後在8強淘汰賽一路領先，以242.3高分射下金牌，也為台灣隊在10公尺空氣手槍個人賽達成4金大滿貫。

10公尺空氣手槍預賽每人射60發，金利偉華原本也是一路領先，每輪10發都維持在94至96分，但最後1輪僅射出92分，以566-11X落居第4。8強淘汰賽，每人先射2輪各5發，金利偉華第1輪射出51.3高分，隨後一直維持3至4分的領先優勢，順利拿下金牌。

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金利偉華有一半阿美族血統，母親姓金，父親姓利，金利是複姓，由於沒有兄弟姐妹，他笑說：「我可能是全台唯一姓金利的人。」談到走上射擊這條路，金利偉華表示，小學喜歡拿著瓦斯槍到處亂射，當時只是好玩，親戚告知台東體中有射擊隊，問他有沒有興趣，他沒有多考慮，國中就選擇唸東體。

啟蒙教練李峰南回憶，金利偉華專注力不錯，接觸射擊不久就展現過人天賦，2019年僅15歲在亞錦賽拿下10公尺空氣手槍銅牌，高中再進步到588分，這個成績可以達到奧運決賽的標準，只是後來除了長高，體重也增加太快，手臂槍舉槍時力距改變，高二時右肩受傷，傷癒之後仍在調整，希望能找回「自然、流暢、快」的出手動作。

減重是金利偉華傷後的第一任務，最近體重從最重超過120公斤，已減到110公斤左右。李峰南表示，減重可以促進血液循環，避免心跳過快造成穩定性不佳。對於這次的表現，金利偉華滿意地說：「很久沒有這種感覺。」

台灣隊昨天在東南亞射擊錦標賽10公尺空氣手槍開出紅牌，張潞、吳佳穎分別拿下公開組男、女金牌，鄭晏晴贏得青少年女子組金牌，另囊括3面團體金牌。金利偉華今天再搶下青少年男子組金牌，並與隊友張瀚文、許明睿聯手拿下團體銀牌，總計在這個項目拿下7金1銀。

印尼14歲小將普特拉（Camma Putra）今天預賽以565-15X排名第5，已是個人水準上之，沒想到8強淘汰賽更神勇，一路超越平均年長自己4到5歲的隊友與對手，最後以239.1分搶下銀牌。普特拉表示，小學六年級跟著叔叔一起練習射擊，至今不到3年，過去在國內成績並沒有特別突出，想不到第1次打國際賽能拿下銀牌。從賽後頒獎合照到受訪，普特拉一直笑到合不攏嘴。

金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）

金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）

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