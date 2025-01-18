晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

射擊》「可能是全台唯一姓金利的人」金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌

2025/01/18 18:16

金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕第46屆東南亞射擊錦標賽今天午進行10公尺空氣手槍青少年（21歲以下）男子組賽事，印尼3名選手在預賽包辦前3名，先拿下團體金牌。台灣隊好手金利偉華隨後在8強淘汰賽一路領先，以242.3高分射下金牌，也為台灣隊在10公尺空氣手槍個人賽達成4金大滿貫。

10公尺空氣手槍預賽每人射60發，金利偉華原本也是一路領先，每輪10發都維持在94至96分，但最後1輪僅射出92分，以566-11X落居第4。8強淘汰賽，每人先射2輪各5發，金利偉華第1輪射出51.3高分，隨後一直維持3至4分的領先優勢，順利拿下金牌。

金利偉華有一半阿美族血統，母親姓金，父親姓利，金利是複姓，由於沒有兄弟姐妹，他笑說：「我可能是全台唯一姓金利的人。」談到走上射擊這條路，金利偉華表示，小學喜歡拿著瓦斯槍到處亂射，當時只是好玩，親戚告知台東體中有射擊隊，問他有沒有興趣，他沒有多考慮，國中就選擇唸東體。

啟蒙教練李峰南回憶，金利偉華專注力不錯，接觸射擊不久就展現過人天賦，2019年僅15歲在亞錦賽拿下10公尺空氣手槍銅牌，高中再進步到588分，這個成績可以達到奧運決賽的標準，只是後來除了長高，體重也增加太快，手臂槍舉槍時力距改變，高二時右肩受傷，傷癒之後仍在調整，希望能找回「自然、流暢、快」的出手動作。

減重是金利偉華傷後的第一任務，最近體重從最重超過120公斤，已減到110公斤左右。李峰南表示，減重可以促進血液循環，避免心跳過快造成穩定性不佳。對於這次的表現，金利偉華滿意地說：「很久沒有這種感覺。」

台灣隊昨天在東南亞射擊錦標賽10公尺空氣手槍開出紅牌，張潞、吳佳穎分別拿下公開組男、女金牌，鄭晏晴贏得青少年女子組金牌，另囊括3面團體金牌。金利偉華今天再搶下青少年男子組金牌，並與隊友張瀚文、許明睿聯手拿下團體銀牌，總計在這個項目拿下7金1銀。

印尼14歲小將普特拉（Camma Putra）今天預賽以565-15X排名第5，已是個人水準上之，沒想到8強淘汰賽更神勇，一路超越平均年長自己4到5歲的隊友與對手，最後以239.1分搶下銀牌。普特拉表示，小學六年級跟著叔叔一起練習射擊，至今不到3年，過去在國內成績並沒有特別突出，想不到第1次打國際賽能拿下銀牌。從賽後頒獎合照到受訪，普特拉一直笑到合不攏嘴。

金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）

金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）金利偉華勇奪青少年10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中