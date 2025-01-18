射擊》一國一獎牌特殊規定 台灣隊10公尺手、步槍混雙金包銀變雙銀

謝翔宸／陳俞如勇奪10公尺空氣手槍銀牌。（射擊協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊今在10公尺空氣手槍、步槍混雙公開組預賽包辦前2名，若在別的賽事就是「金包銀」。只是東南亞射擊錦標賽鼓勵各國共同參與，設有「一國一獎牌」的特殊規定，最後2場決賽雙雙不敵印尼選手，同以銀牌收場。

台灣隊教練郭孟熙表示，過去東南亞各國實力落差很大，獎牌幾乎都由台灣與泰國瓜分，長久下來，其餘各國參賽意願低落。為了鼓勵各國參與，一起攜手進步，不確定從何時開始設立每個項目「一國一獎牌」的規定，讓參賽國都有機會帶著榮譽回國，印尼、馬來西亞近年進步就有目共睹。

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10公尺空氣手槍、步槍混雙賽制相同，預賽男、女選手各打30發，3、4名取得銅牌戰資格，前2名直接進行金牌戰。決賽採搶點制，男、女選手各射1發，2發合計分數較高者得2分，若平手各得1分，先搶下16分的獲勝。

台灣隊謝翔宸／陳俞如、張潞／劉恆妤在10公尺空氣手槍預賽排名前2，陳建安／林穎欣、宋佳彥／宋諭婷在10公尺空氣步槍排名前2，但在特殊規定下，排名第2的張／劉與宋家姐弟組合，不僅無緣打金牌戰，也無法取得銅牌戰的資格。

19歲的謝翔宸去年9月在秘魯青少年世錦賽（21歲以下）摘下男子10公尺空氣手槍銀牌，這次越級挑戰公開組，昨天在男子8強淘汰賽與學長張潞拚到金牌戰才飲恨，因特殊規定錯失奪牌機會。今天混雙預賽與陳俞如同樣打出全場最高290分，但在一對一的決賽失常，一度「甩」槍打出7.2分。謝／陳一路落後，最後以10比16不敵印尼達莫尤（Arista Darmoyo）／普拉波渥（Muhammad Prabowo）。

「真的很緊張。」談到第一次在國際賽打公開組，謝翔宸苦笑：「預賽還很正常，決賽從第1發就覺得壓力很大，一直調整不回來。」未來要如何克服心理壓力，目前就讀北市大的謝翔宸說：「國際賽如果能多幾次打進決賽，應該就會習慣。」

林穎欣在去年9月台北國際大獎賽拿下女子10公尺空氣步槍金牌，今天混雙預賽射下全場（含男子選手）最高315.3分，與陳建安聯手以621.5分排名第1。金牌戰對上印尼穆芭洛卡（Laila Mubarokah）／阿非（Izuddin Afif），台灣隊在8比8時連拿2點，並取得12比8領先，印尼喊暫停後，隨即恢復水準，連下4點，以16比12逆轉搶下金牌。

印尼選手出手明快，阿非大約7至10秒擊發，穆芭洛卡出手時間也控制在10至15秒。相較之下，陳建安約25秒出手，林穎欣幾乎都在30秒後才擊發（規定50秒出手）。林穎欣表示，出手快慢跟個人習慣有關，無法輕易改變，在一對一的決賽，出手快的選手確實會給對手帶來較大的壓力。

陳建安／林穎欣勇奪10公尺空氣步槍銀牌。（射擊協會提供）

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